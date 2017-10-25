Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, euro kaç lira? 25 Ekim Dolar, euro fiyatları ile piyasalardaki son durum haberimizde. ABD'nin, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine vize vermediğine ilişkin haberlerin ardından hızla tırmanan dolar 3.7597 liraya kadar çıkarak 3.76 liraya dayandıktan sonra, günün ilk saatlerinde 3.73 - 3.74 lira, parite etkisiyle 4.4039 liraya kadar yükselen euro da 4.39 - 4.40 lira aralığına döndü. Yeni haftaya yüzde 0.30 düşerek 108 bin 167 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de haftanın ilk gününü yüzde 1.09 düşüşle 107 bin 303 puandan kapatıktan sonra, Salı günü de yüzde 0.09 kayıpla 107 bin 206 puana geriledi. Buna karşılık, Başkan Donald Trump'ın şirketlerin vergilerini azaltmayı öngören düzenleme hazırlığına bağlı olarak yükselen ABD'de Wall Street Borsası'nın Dow Jones Endeksi de yüzde 0.72 artışla 23 bin 441 puana çıkarak rekor tazeledi.

08:43 Global piyasalarda öne çıkanlar

Asya borsaları bugün artıda.

ABD Hazine tahvil getirileri ve dolar ise Cumhuriyetçi senatörlerin bir sonraki Fed başkanlığı için gösterilen adaylar arasında John Taylor'dan yana olduklarını bildiren haberlerin etkisiyle yükselişte.

Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik bölgesel gösterge endeks yüzde 0,2 yükselirken, Japonya'da Pazar günkü seçimlerden sonra yenin değerinin düşük kalmasını sağlayan politikaların süreceği beklentisiyle Nikkei225 endeksi yüzde 0,1 ile de olsa art arda 17. seansta yükselişini sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump dün Senato'daki Cumhuriyetçilerle görüşerek Şubat ayında görev süresi dolacak Janet Yellen'in yerine kimin Fed başkanı olabileceği konusunda görüşlerini aldı. Konuya yakın bir kaynağa göre Trump senatörlerin Stanford üniversitesinde ekonomist John Taylor'dan mı yoksa şu anki Fed yönetim kurulu üyesi Jerome Powell'dan mı yana olduklarını görmek istedi. Kaynak Fed başkanlığı için Taylor'ı tercih eden senatör sayısının daha fazla olduğunu söyledi. Taylor'ın Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı tahmin ediliyor. Haberin etkisiyle ABD'nin gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dün ABD piyasalarında yüzde 2.428'e kadar yükselen tahvilin getirisi ABD piyasalarının kapanışında yüzde 2.406'ya kadar geriledikten sonra Asya'da yüzde 2.417'de bulunuyor.

08:25 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL şu anda 3,7340'ta. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 0,12

İşlem aralığı 3,7300-3,7430 oldu.

Euro/TL ise 4,3940

Sterlin/TL 4,9080