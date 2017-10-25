Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllarca çalışıp emekli olamayanlara, devlet toplu para imkanı sunuyor. Herhangi bir süre çalışıp sigortalı olduğu halde, eksik prim günü sebebiyle emekli olamayan, yaş ve benzeri sebeplerle çalışma imkanı da bulamayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurup biriken parasını geri alabiliyor.

NASIL ALINIYOR?

Ülkemizde emekli olabilmek için prim, yıl ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak pek çok kişi de yaşı dolmasına rağmen primlerini ve sigortalılık süresini tamamlayamadığı için emekli olamıyor. Bu kişilerin, SGK'ya kendi adına o zamana kadar yatırılan paraları geri alma imkanı bulunuyor. Ancak bunun için başvuru yapmak gerekiyor. SGK'ya dilekçe ile başvuran kişiye, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primleri iade ediliyor. Ancak bunun da şartları bulunuyor. Toplu parayı alabilmek için; sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak, yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. İadede, ödenmiş primler yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için güncelleme katsayısı ile güncellenerek ödeniyor.

MİRASÇIYA DA VERİLİYOR

SSK'lılar için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'luların ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler verilmiyor. Memurlarda ise ödeme kesenek iadesi şeklinde yapılıyor. Eğer kişi emekli olamadan vefat etmişse, ödemeyi yakınları alabiliyor. Hak sahibinin mirasçıları dul veya yetim maaşı almamak şartıyla aynı haktan yararlanabiliyor. SGK'ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.

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