Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Ekim altın fiyatları, gram altın fiyatları ve çeyrek altın ne kadar? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. En güvenli yatırım aracı olarak bilinen ve düğünlerin vazgeçilmezi olarak kullanılan altın fiyatları burada yer alıyor. Gram altının güne başlangıç fiyatı, dün sabah açılış rakamlarına yakın bir değerde seyrediyor. Gram altın, yaklaşık 153 lirayı görürken çeyrek altın ise 250 liradan alıcılarını bekliyor. İşte 25 Ekim altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

152,93 liradan alınırken, 153,00 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 244,76 liradan alınırken 250,88 liradan satılıyor. Yarım altın da 489,52'den alınırken 501,76 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1014,20 liradan alınıp 1029,53 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 978,76 liradan alınırken 1010,11 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 151,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazanarak 151,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.015 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.274 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 1.276,79 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta satış baskısı altında kalan altının gram fiyatının yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başladığını kaydetti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanmanın, küresel piyasalarda doların güç kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, bu durumun altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini söyledi.

Memiş, teknik açıdan 151,2 liranın destek, 152,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu belirterek, bugün

Avro Bölgesi tüketici güven endeksi ile ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

ÇEYREK ALTIN NEDİR? KAÇ GRAMDIR?

Çeyrek altın 22 ayar ve 1,754 gramdır. Çeyrek altın çapı 18 mm'dır. Cumhuriyet Altını gibi Çeyrek Altın da T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Çeyrek altının ön yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısı ve basım tarihi yer almaktadır. Diğer yüzünde ise; Atatürk resmi ve bu resmin çevresinde kenar süslemesi olarak yıldız işaretleri ve nakış süslemesi bulunmaktadır.

Çeyrek altın, işçiliğin az olması sebebi ile en çok tercih edilen yatırım altınları arasında yer almaktadır. Yatırım amaçlı altın alımlarında işçiliği en az olan altın türleri tercih edilmelidir. İşçilik ne kadar fazla ise alıcının ödeyeceği işçilik ücreti de o oranda artmaktadır. Bu anlamda en avantajlı altın türü ise Gram Altındır. Gram Altın işçiliği en az olan altın türüdür. İşçiliğin az olması, alış-satış farkının da az olması anlamına gelmektedir. Altın ulaşması oldukça zor olan değerli bir madendir. Ülkemizde ve Dünya' da altın yaygın şekilde neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Tıp sektöründen endüstriyel alana kadar yaygın olan bu maden saf olarak çok yumuşak bir haldedir bu yüzden farklı metaller eklenebilir.

Piyasa üzerinde en çok el değiştiren çeyrek altın ülkemizde devlet denetiminde Türkiye Cumhuriyeti Darphane’sinde basılmaktadır. Ülkemizde çeyrek altın hediyelik olarak götürülürken yatırım aracı olarak da kullanılır. Fiyatının uygun oluşu her bütçe için alım kolaylığı sağlar. Ayrıca çeyrek altında eski tarihli ve yeni tarihli olmak üzere bir ayrım söz konusudur. Yeni tarihli çeyrek altınlar piyasaya yüksek bir fiyatla giriş yapar ancak eski tarihli çeyrek altınlar vergiden muaf, ikinci el olduğu için yeni tarihli altına göre fiyatı daha düşüktür. Bu yüzden yatırım amaçlı çeyrek altın yani küçük altın almak isteyenler eski tarihli olanları tercih etmelidir.