Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız." dedi.
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bugün itibarıyla ekim ayındaki ihracat performansımız yüzde 16'lık artışa ulaştı. Yıl bazında yüzde 11'in üzerinde ihracat artışıyla tarihi zirve olan 157,6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız." dedi.
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