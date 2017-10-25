Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ, 6-9 Kasım'da Tayland'da Savunma ve Güvenlik Fuarına, 12-16 Kasım'da da Dubai Airshow'a katılacak.

TUSAŞ, bu kapsamda iki farklı coğrafyada savunma pazarındaki etkinliğini artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirecek.

DUBAİ'DE İLK KEZ UÇUŞLU ŞOK YAPACAK

T129 ATAK helikopteri, en dikkat çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de ilk kez uçuşlu gösteri gerçekleştirecek. T129 ATAK'ın, Dubai Airshow'un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor.

Kuruluş, statik alanda sergileyeceği ANKA-S, HÜRKUŞ ve T625 helikopteriyle de Dubai Airshow'a güçlü bir katılım gösterecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, fuarın ilk günü şirketin şalesinde, T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda misafirleriyle bir araya gelecek.

Şirket, Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na ise ANKA, HÜRKUŞ, Milli Muharip Uçak ve ATAK maketleriyle katılarak, savunma ve havacılık sektöründe hızla büyüyen Asya pazarında adından söz ettirmeyi hedefliyor.