Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren bin 500 firma, Avrupa Birliği'ne (AB) bugüne kadar TIR başına aldığı yaklaşık 800 euronun oluşturduğu zararın tazmini için dava açmaya hazırlanıyor. Söz konusu haksız uygulamanın son bulmasıyla yıllık 20 milyon euroyu bulan ödemelerin sektörün cebinde kalması bekleniyor. Geçiş ücreti nedeniyle Türk TIR'larının haksız rekabete maruz kaldığını aktaran Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, mahkemenin lehimize verdiği kararla birlikte eşit koşullarda rekabet imkânı yakaladıklarını anlattı. Şener, "Türkiye'den Almanya'ya yaptığı her sefer için yaklaşık 800 euro ekstra ödeme yapan Türk plakalı TIR'lar, bunu maliyetlerine yansıtmak zorunda kalıyordu. Sırf bu sebeple 200 euro daha ucuz fiyat veren yabancı plakalı TIR'lar daha fazla tercih ediliyordu" dedi. Rekabet avantajının oluşmasıyla Türk şirketlerinin öne geçeceğini anlatan Şener, sektörün önümüzdeki yıl yüzde 30 oranında büyümesini öngördüklerini kaydetti.





20 MİLYON EURO TASARRUF

Fatih Şener, Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararla Macaristan tarafından alınan ücretin Gümrük Birliği'ne aykırılık teşkil ettiğine hükmettiğini belirtti. Şener, "Mahkeme, bu kararıyla 'Türklere yapılan bu uygulama ayrımcı ve haksızdır' dedi. Kararın psikolojik yönü de var. Hukuk yoluyla Avrupa'daki bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik haksız ve ikircikli uygulaması da ispat edilmiş oldu" diye konuştu. Kararın emsal teşkil edeceğini belirten Şener, Türk taşımacılarına yönelik Macaristan, Bulgaristan ve Romanya'da uygulanan ayrımcılığın da sona ereceğini kaydetti. Şener, "Bu dava sonucuyla birlikte Türk taşımacısı yıllık minimum 20 milyon euro tasarruf edecek" ifadelerini kullandı. Sabah