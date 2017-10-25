Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,38 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.Benzine en son 6 Eylül'de yine 9 kuruş zam yapılmıştı.
Benzine 9 kuruş zam
25.10.2017 - 16:41 | Son Güncelleme: 25.10.2017 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.
Etiketler : Benzinin litre,zamibenzin fiyatları,
514290 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/514290.aspx
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