Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, iş elbiseleriyle bindikleri otobüste “koltuklar kirlenmesin” düşüncesiyle ayakta seyahat etmeleriyle gündeme gelen madencileri kabul etti. Albayrak, makam odasında kabul ettiği madencilerin, gündeme gelmelerine neden olan davranışlarının kendilerini de çok etkilediğini belirterek, teşekkür etti. İşçilere madencilik sektöründe başlatılacak yeni döneme ilişkin bilgi veren ve madencilerin talep ve görüşlerini alan Albayrak, “Zonguldak kömürü dediğimiz noktada yerli strateji başlattık. Birileri bize biraz kızıyor ama ‘kömür bizim için daha önemli.’ dedik. Bizim yerli kaynaklarımız, yerli kömürümüz varken neden ithal kömürü önceliklendirelim?” diye konuştu. Yeni dönemde daha fazla istihdamla daha fazla üretim olacağını, bunların daha güvenli, daha kaliteli ve daha profesyonelce yapılacağını söyleyen Albayrak, “Siz, ekmeğini alın teriyle helalinden akıtarak kazanan çok müstesna insanlarsınız. Allah sizden razı olsun. Son 10-15 senede farkındaysanız her alanda bir dönüşüm var. Daha yeni başladık. Kim ne derse desin çok daha iyi olacak. En doğru çözümü bulmak için neler yaptığımızı detaylarıyla paylaşacağım sizlerle.” diye konuştu.

ÇOK MUTLU OLDUK

Madenciler Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak, Enerji Bakanı Albayrak’ın davetinden duydukları mutluluğu dile getirdi ve arkadaşlarının selam ve saygılarını iletti.