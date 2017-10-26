Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel rekabet için AR-GE ve inovasyona yatırım yapan Türkiye marka değerini yüzde 20 artırmayı başardı. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in “Nation Brands 2017” raporuna göre; ülkemiz en değerli dünya markaları arasında bu yıl 24’üncü sıraya yükseldi. Dünyanın en değerli ülke markası ise 21 trilyon 55 milyar dolarla ABD oldu. Marka değerini geçen seneye göre yüzde 44 artıran Çin, 10 trilyon 209 milyar dolarlık marka değeriyle listenin ikinci sırasında yer alırken, bu ülkeyi 4 trilyon 21 milyar dolarlık marka değeriyle Almanya takip etti. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artırarak en iyi performas gösteren ikinci ülke olmasına rağmen listenin sonunda yer aldı.

TURQUALİTY ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Geçen yıl listede 26’ncı sırada yer alan ülkemiz, 474 milyar dolarlık marka değerine sahipti. Türkiye, bu yıl ise yüzde 20 artışla marka değerini 570 milyar dolara taşıdı. Raporda, Türkiye’nin markalaşma programı Turquality’den de bahsedildi. Programın 500 milyar dolarlık ihracat hedefine işaret edilen raporda “Türk hükümeti, hedefe ulaşma kapsamında küresel rekabet kabiliyetini ve ihracatı artırmak için AR-GE, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya yatırım yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

Ortalamayı da aşmak mümkün

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çalışmanın ülkelerin markalaşmadaki farkındalığını artırmayı amaçladığını ifade etti. İlgüner, ayrıca üretilen ürün ve hizmetlerle ülke markasına katkıda bulunarak ülkelerin refah ve itibarının artırılmasının da hedeflendiğini dile getirdi. İlgüner, gayri safi millî hasıla içinde ülke markasının payı hesaplanırken söz konusu ülkenin toplum, yatırımlar, ürün ve hizmetler olarak üç ana başlık altında diğer ülkelerle karşılaştırılıp, derecelendirilerek 100 üzerinden puanlandığını anlattı. İlgüner “Bu çalışma dikkate alınarak Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ortalamalarına erişmesi, hatta göstergelerini daha da iyileştirerek ortalamaların üzerine çıkması umut edilmelidir. Böylece Türkiye markası listenin üst sıralarına doğru yükselecektir” dedi.