Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “3. Turizm Şurası” tanıtım toplantısında sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Turizm sektörüne yönelik teşvik çalışmasının tamamlandığını ifade eden Bakan Kurtulmuş “Maliye Bakanlığı ile anlaştıktan sonra Bakanlar Kurulu’na getireceğiz. Turizm acentelerini yüksek sezon dışında da destekleyecek bir plan üzerinde çalışıyoruz” dedi. Binde 5 olan bakanlık bütçesinin yetersiz olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bakanlığın bütçesinin arttırılması gerektiğinin altını çizdi. Kurtulmuş, turizmin stratejik sektör haline gelebilmesi için hamle yapacaklarını belirterek “Ürün çeşitlendirmesinin yanı sıra Uzak Doğu, Hindistan ve Çin alternatif pazarlarımız olacak. Turist sayısında yıl sonunda 30 milyon hedefimizi yakalayacağız” diye konuştu. THY’nin Çin’e uçuş frekansının artırılması ve Çin’de yeni destinasyonların eklenmesi gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, bu yönde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.