Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün kaç lira? En son dolar fiyatı, 26 Ekim güncel dolar, euro fiyatları ne kadar? Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen AB Zirvesi'nde verilen kısıtlama önerisi, daha önce Türkiye'ye verilmesi planlanan 217 milyon euroluk desteklerin 80 milyon euro kısıtlanmasını öngörüyor. Bugün yapılması beklenen oylamada önerinin benimsenmesi durumunda, bu miktarın 50 milyon euroluk bölümü derhal kesilecek, kalan 30 milyon eurolu kısıntı da daha sonraki dönemde uygulanacak.



PİYASA TURU: Dolar 3,80'den, Sterlin 5'ten döndü



08:55 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL dün akşam 3,8070'e kadar yükseldikten sorna gevşedi ve bu sabah 3,75 görüldü.

Son kotasyon ise 3,7630'da, değişim aşağı yönde yüzde 0,06

Euro/TL 4,4550

Sterlin/TL 5,04 ile tarihi rekoru gördükten sonra 4,9960'da