Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapı Kredi Bankası, Rusya'daki iştiraki Yapı Kredi Bank Moscow'u Rus Expobank LLC'ye 57.1 milyon dolara satıyor.

Bankadan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamızın Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde sahibi olduğu yüzde 99,84 oranındaki payların Expobank LLC'ye 3.3 milyar Rus rublesi (57.1 milyon dolar) bedelle satılmasına karar verilmiştir." denildi.

Konu ile ilgili gerekli imzalar atılırken, pay devir işlemleri gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecek.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 25.10.2017 tarihli kararı ile Bankamızın Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde sahibi olduğu %99,84 oranındaki 477.520.000 Rus Rublesi nominal değerli payların Rusya'da mukim Expobank LLC'ye 3.294.811.320,75 Rus Rublesi bedelle satılmasına ve buna ilişkin olarak Expobank LLC ile Pay Satınalma Anlaşması imzalanmasına karar verilmiştir.

Yapı Kredi Bank Moscow sermayesinde Bankamızın sahibi olduğu %99,84 oranındaki paylar ve Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.'nun sahibi olduğu 0,16 oranındaki payların toplam 3.300.000.000 Rus Rublesi bedelle Expobank LLC'ye satışına ilişkin Pay Satınalma Anlaşması 25.10.2017 tarihinde imzalanmıştır. Pay devir işlemleri gerekli yasal izinlerin alınmasını müteakip gerçekleştirilecektir."