Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının verilerine göre Moğolistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli 11 şirket, bu ülkeye 1,3 milyon dolar yatırım yaptı. Türk müteahhit firmaları Moğolistan'da bugüne kadar 192,6 milyon dolar değerinde 6 proje üstlendi.

Türkiye'nin, 2004 yılından bugüne kadar Moğolistan’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplam tutarı ise 88 milyon dolara ulaştı. Türkiye, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) kanalıyla Moğolistan'da birçok proje gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türk şirketleri de ülkenin inşaat ve altyapı sektöründeki projelerde yer alırken, tarihi ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik işlere de imza atıyor.

Moğolistan'da 4,5 yıldır faaliyet gösteren Türk firması HNC İnşaat, ülkenin önemli projelerini yürüttü. TİKA tarafından 2014'te projelendirdiği, yapımını ise HNC'nin gerçekleştirdiği, Türk tarihinin önemli ismi Bilge Tonyukuk'un anıtına giden 11 kilometrelik sıcak asfalt yol, Moğolistan'daki en kaliteli yol olma özelliğini taşıyor.

HNC, Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanlığının talebiyle, Ulanbator Atıksu Arıtma Tesisi'nin de projesini yürütüyor. Bu yılın sonunda tamamlanacak olan atık su tesisi, Türk şirketine "En İyi Çevre Dostu Yatırımcı" ödülünü kazandırdı.

Moğolistan'da konut, iş yeri, atık su arıtma tesisleri , kanalizasyon ve içmesuyu tesisleri yapımı, alt yapı ve üst yapı , restorasyon ve tamir işleri gibi çok sayıda projede yer alan HNC, Moğolistan'da yapılacak yatırımlarda kullanılacak kredi için Moğol Golomt Bank ile işbirliği anlaşması da imzaladı.