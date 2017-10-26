Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye armut üretiminin yüzde 28'ini karşılayan Bursa'nın Gürsu ilçesinde "Santa Maria" ve "Deveci" armudunun ekimde başlayan hasadı sürüyor. Geçen yıl çiçeklenme dönemindeki soğuk havadan etkilenen armutta elde edilen 50 bin tonluk rekoltenin bu sene 80 bin tonu bulması bekleniyor.

"Armutları herkes güvenerek tüketebilir"

Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, yaptığı açıklamada, armut hasadının yaklaşık 25 gün süreceğini söyledi.

Yaklaşık 45 bin dönümlük alanda tarım yapıldığını, bunun 25 bin dönümünde "Santa Maria" ve "Deveci" cinsi armudun üretildiğini belirten Dönmez, "İlçede 5 yıldır iyi tarım uygulaması yapıyoruz. Uygulamadaki kriterlere uymayanların hasat yapmasına müsaade edilmiyor. Yani armutları herkes güvenerek tüketebilir." dedi.

"Deveci armudunda gram kaybı"

Dönmez, iriliğiyle ön plana çıkan "Deveci" armudunun bu yıl yeterince büyüyemediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Meyvede yaz mevsiminde yaşanan aşırı sıcak dönemden kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Meyvelerde 'boylama' dediğimiz değerde, normale göre bir tık altta kaldık. Yani tanesi 1-1,5 kilogramlık Deveci armudu toplarken, bu yıl 1 kilogram yerine 700 gram, 1,5 yerine de 1,2 kilogramlık topladık. Bu durumu temmuz-ağustos aylarında 40 dereceleri bulan sıcaklığa bağlıyoruz. Tabii bu durum, tonajlara da yansıyor."

"Geçen seneye göre rekoltede artış var"

Geçen yıl rekoltenin çok düşük olduğunu hatırlatan Dönmez, "Geçen sene ocak ve mart ayındaki çiçeklenme döneminde bir soğuk yaşanmıştı. Bu yüzden Deveci cinsinde de Santa Maria'da da rekolte 25 bin ton civarındaydı. Bu sene iki cinste de 40'ar bin ton ürün var. Yani geçen yıl iki ürün toplamı 50 bin ton iken bu yıl 80 bin tonu yakalayacağız. Geçen seneye göre rekoltede artış var." ifadelerini kullandı.