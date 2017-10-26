Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukurovalı pamuk üreticileri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulamaya konulan "Türkiye Millî Tarım Destekleme Modeli" çerçevesinde aldıkları desteklerle iyi gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tarımsal faaliyetlerin planlama çerçevesinde yapılması, toprakların boşa ekilmemesi, ürünlerin elde kalmaması ve arz-talep dengesizliğinin önüne geçilmesini sağlamaya dönük modelle, Çukurova'daki pamuk üreticileri önemli avantajlar elde etti.

Model sayesinde Adana'da "beyaz altın" ekim alanı 270 bin dönümden 330 bin dönüme çıktı.

Uzun uğraşlar sonucunda hasat edilen pamuklar, "çırçır" adı verilen fabrikalarda çiğit miktarı ve kalitesine göre göre 2,3-2,5 liradan alıcı buldu. Çiftçilerin kilogram başına verilen 80 kuruşluk destekle birlikte kazancı 3,1-3,3 liraya yükseldi.

"Tarım alanındaki en büyük çalışmalardan biri"

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Tarım Projesi'nin bugüne kadar tarım alanındaki en büyük çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Projeyle Türkiye'de plansız tarımın önüne geçilmesinin amaçlandığını belirten İncefikir, "Ekilecek ürünün cinsine göre daha fazla destek verilecek olmasının açıklanması üreticiyi yönlendirdi. Çiftçiye denildi ki 'eğer şunu ekersen, sana şunu veririm'. Bu da çok önemli bir başarıdır. Dolayısıyla bugün çiftçi örneğin pamukta 80 kuruş gibi bir destek aldığında pamuk ekmesi gerektiğine inanıyor. Model, arazilerin ekim planlamasını bir şekilde yönlendirdi. Bu yönlendirmeyle çiftçi memnun kaldı. Ekeceği üründe alacağı desteklemeyi bildi." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek verim de yüzleri güldürdü

İncefikir, çiftçinin hem 2,3-2,5 lira olan kilogram fiyatlarına eklenen 80 kuruşluk net pirimden hem de dekarda ortalama 500-650 kilolara ulaşan yüksek verimden memmun olduğunu ifade etti.

Bu politikanın gelecek yıllarda da sürdürülmesi gerektiğini dile getiren İncefikir, "Bu desteklemeler devam ederse özelikle pamuk ve buna benzer diğer tarımsal ürünlerde artış olacağını göreceğiz. Milli Tarım politikasının katkısını gören çiftçi, yoluna daha rahat nefes alarak, önünü görerek devam edecek. Bu uygulamayı daha da genişletecek olan tüm yetkililere bir çiftçi ve çiftçi temsilcisi olarak teşekkür ediyorum." dedi.

"Tarlalar beyaz gelinlik giyecek"

İncefikir, desteklerin devam etmesinin Adana'nın pamukta eski günlere dönmesini de sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda desteklemelerin makul bir artışla ekimden önce açıklanması halinde pamukta rekor üretimlerin gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Gelecek yıl Adana'da tarlaların birçok yerde beyaz gelinlik giymiş gibi pamuk ekili olacağını göreceğiz. Bakanlığın çalışmalarının yanı sıra biz de çok iyi, bilimsel şekilde çalışarak, iyi ürün yetiştirirsek önümüzdeki 3-5 yılda pamuk ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız. Göreceksiniz, bu politikalar çok işe yarayacak."