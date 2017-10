Türkiye Gazetesi

Çeyrek altın ne kadar?, Altın fiyatları, gram altın ne kadar oldu? 26 ekim Altın fiyatlarının son durumu haftanın başında olduğu gibi son işlem gününe doğru da an be an takip ediliyor. Özellikle gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar olduğu merak ediliyor. Asya piyasalarında 1.282,6 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Peki çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

26 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, 26 Ekim tarihinde güne yatay seyirle başlamasının ardından 155 lira seviyesinde dengelendi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 155 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 155,25 liradan, bin 21 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 39 liradan, 141 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 145 liradan, 998 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 18 liradan, 499 liradan alınan Yarım Ziynet 509 liradan ve 250 liradan alınan Çeyrek Ziynet 255 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARININ DURUMU NE OLACAK?

Altının gram fiyatında, ekim ayı içinde 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinin görülmesinin ardından düşüşlerin sınırlı kalmasının, 170 lira seviyelerine kadar devam edecek bir yükseliş trendinin habercisi olabileceği belirtiliyor.

Uluslararası piyasalarda artan belirsizlikler ve yurt içinde döviz kurlarındaki yükselişlerden destek bulan altının gram fiyatı, ekim ayı içinde

155,7 lira ile rekor kırması sonrasında 150-153 bandında dengelendi. Bugün

itibarıyla eylül ayı kapanışına göre yatırımcısına yüzde 4'ün üzerinde getiri sağlayan gram altın, tarihi zirvesinden gelen satışların sınırlı kalması ile 150 liranın üzerinde tutundu.

Analistler, kısa vadede ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına yapacağı atama, Fed'in kasım ve aralık ayındaki faiz kararları, İspanya'daki Katalonya krizi, İngiltere'nin Brexit görüşmeleri ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabileceğini belirtiyor.

Altının gram fiyatının tarihi zirvesinden gelen satışlara karşın 150 lira üzerinde tutunmasının teknik açıdan yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ettiğini dile getiren analistler, yıl sonuna kadar 170 lira seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.