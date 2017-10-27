Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boeing Yönetim Kurulu Başkan ve CEO'su Dennis Muilenburg, "Ekiplerimiz üç faaliyet alanımızın hepsinde de üretim ve büyüme odağıyla uygulamalarını sürdürüyor. Bu da Boeing'in güçlü çeyrek sonuçları, nakit akışı büyümesi ve 2017 tahminin yükselmesini sağlamaktadır" dedi. Muilenburg, "Üçüncü çeyrekte, bizim eşsiz Tek Boeing (One Boeing) avantajlarımızı artıran ve ticari uçak, savunma ve uzay sektörlerinde yaşam boyu destek sunan en yeni faaliyet alanımız Boeing Küresel Servisleri'ni başlattık. Üretkenlik, kalite ve güvenlik alanlarındaki iyileştirmeleri hızlandırıp, yeni işler oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.