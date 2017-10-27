Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, gıdanın enflasyona etkisi konusunda çalışan bir komite oluşturmak gerektiğini söyledi. Enflasyondaki artışı sadece sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişe bağlamanın doğru olmadığına işaret eden Tüfenkci, çekirdek enflasyondaki artışın tekrar masaya yatırımlası gerektiğini ifade etti. Sebze ve meyvede üretici ve tüketici fiyatların arasında büyük bir makas olduğunu ifade eden Tüfenkci “100 milyar liraya yakın bir sebze-meyve ticaret hacmi var. En iyimser çalışmalar bile sebze ve meyvede en az yüzde 25 israfı ortaya koyuyor. Bunun azaltılması hâlinde 25 milyar liralık bir tutar ekonomiye kazandırılabilecek” dedi. Yeni yönetmelikle ambalaj sınıflandırmasını belirlediklerini, soğuk hava depolarının yapımına teşvikler getirdiklerini vurgulayan Tüfenkci, Haller Yasası konusunda da şunları söyledi: Şu anda Türkiye’de 175 tane hal binası var ve zorunluluk olmadığı için bunların hiçbirinde soğuk hava deposu yok. Ürünleri güneşin altında bekletiyorlar. Halde sabah getirilen domates akşama satılmazsa fire olarak yansıyor. Dolayısıyla bu standartlara uymayan hallerin sayısını da 175’ten aşağıya çekmek istiyoruz. Yeni düzenleyeceğimiz Hal Yasası ile buraların tıpkı Avrupa’da, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sadece sebze ve meyvelerin satıldığı bir alan değil, aynı zamanda balık, tavuk, et, çiçek veya kuru gıdanın satıldığı geniş bir ticari alan, kompleks bir bina ve alanları olarak tasarlanmasını istiyoruz. Bunun nerelere yapılacağını da bir komitenin belirlemesini istiyoruz. Çeşitli bakanlıkların ve yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan bir heyetin bunu belirlemesini ve bütün ticaretin döndüğü alan olmasını istiyoruz. Aynı zamanda pazar yerlerinin de düzenlenmesi lazım.

En düşük karşılıksız çek oranını yakaladık

Piyasadaki düzelmenin bir göstergesi de karşılıksız çekteki düşüş. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu yıl, 2008 krizinden bu yana bütün dönemlerin en düşük karşılıksız çek adidi oranlarının yakalandığını söyledi. Tüfenkci “2016’nın ilk 9 ayında 527 bin adetle 18 milyar liralık karşılıksız çek ibraz edilirken bu yıl aynı dönemde 333 bin çekle 12,5 milyar lira ibraz edildi.” dedi.

Kimlik kaybedenler kötü rüya görmesin

Kurulan yeni sistemle artık herkesin T.C. kimlik numarasıyla e-devlet sistemi üzerinden adlarına şirket kurulup kurulmadığını öğreneceğini söyleyen Bakan Tüfenci, böylece anında müdahale imkânı bulabileceğini ifade etti. Geçmişte kimliklerin kopyalanması ya da kayıp kimliklerle şirket kurup dolandırıcılık yapanlar yüzünden çok sayıda vatandaş mağdur olmuştu.