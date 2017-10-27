Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın kamu bankalarının Türkiye’ye fon akışını yavaşlatacağına dönük söylenti ile önceki gece dolar Türk lirası karşısında değer kazanmaya başlayarak 3,80 seviyesini aştı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iddiaları yalanladı ve hareketin tamamen spekülatif olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de bu iddialar ile Türkiye’ye karşı bir operasyon yapıldığını söyledi. Gün içinde 3,76 liraya kadar inen dolar, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’ye yapılacak yardımların azaltılması yönünde tavsiye kararı alması, Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım programını aylık 30 milyar avroya indirme kararı ve Merkez Bankası’nın faizde değişikliğe gitmeyeceğini açıklamasının ardından dolar akşam saatlerinde yeniden 3,81 seviyesinin üstüne çıktı.



TÜRKİYE’YE KARŞI OPERASYON

Hükûmet yetkilileri, iddialar üzerine Avrupa yatırım bankalarıyla gö-rüştü ve “Bu iddialar spekülasyondan ibaret” açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem “Bu haberler gerçek dışı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Türkiye’ye desteği artarak sürüyor. Bu iddialar Türkiye’ye bir operasyon” dedi. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de “EBRD ile yakın zamanda gö-rüştüm. 2018 için Türkiye’deki yatırım projelerine 1,65 milyar avro ayırdıkları bilgisini verdiler” açıklaması yaptı. Şimşek, EBRD’nin bu yıl Türkiye’deki 30 projeye 1 milyar avro katkı sağladığını da hatırlattı.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizleri değiştirmedi. Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan Kurul, marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 9,25’te, Merkez Bankası borçlanma faiz oranını (faiz koridorunun alt bandı) yüzde 7,25 ve bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını da (politika faizi) yüzde 8 düzeyinde sabit tuttu. Toplantı sonrasında da para politikasındaki sıkı duruşun süreceği duyuruldu.