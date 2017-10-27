Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk yerli uçağını üretmek üzere yetki alan TRJet’in Yönetim Kurulu Başkanı Eren Özmen, projeden vazgeçilmediğini duyurdu. Son zamanlarda projenin iptal edildiğine dair spekülasyonların ortaya atıldığını, ancak TRJet’in resmî makamlardan bugüne kadar herhangi bir iptal bildirimi almadığını ifade etti. Eren Özmen “Bölgesel Uçak Projesi hepimizi aşan bir proje. Bu küresel yatırım, Türkiye ekonomisini dünyada güçlendirecek ve Türk gençliğine yeni imkânlar sağlayacak mega bir yatırımdır.” dedi. Amaçlarının TRJet başarılı olduğunda, şirketi halka açarak TRJet’i halkın şirketi yapmak olduğunu söyleyen Eren Özmen “Fatih (Özmen) ve benim için TRJet her zaman Türk gençliğine armağan edilecek kutsal bir mirası temsil etmiştir” ifadesini de kullandı.



100 MİLYON DOLAR YATIRIM

TRJet, 2015 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) kararının ardından Türkiye’nin bölgesel uçağını üretmek üzere kuruldu. Halka tanıtımını takiben, TRJet, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile maliyet ve yerlilik oranları dahil tüm proje şartları ve koşulları üzerinde anlaştı. Hükûmetin de hükümetinin de mutabık kaldığı araştırmalar sonucunda yeni bir bölgesel uçağı tasarlamak için en uygun altyapı olarak Dornier 328 uçağı seçildi. Bu seçimin ardından Eren ve Fatih Özmen 100 milyon dolarlık bir yatırımla sertifikalı Dornier 328 uçağının bütün fikrî mülkiyet hakları ve operasyonlarını satın alarak TRJet projesinin başarısını garanti altına aldı.

İLK UÇUŞ 2019’DA

ABD’de yaşayan Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahip olduğu SNC firması, projeyi üstlenmiş ve Dornier 328’in modernize edilip yerlileştirilerek 2019’da ilk uçuşun gerçekleşeceği bilgisi verilmişti.