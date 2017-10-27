Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cihan İnşaat’ın Emlak Konut güvencesiyle Bahçekent Hoşdere’de hayata geçireceği Avrupark Hayat projesi, düzenlenen lansman toplantısıyla satışa çıkarıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta kendilerine 2 projeye ilişkin milyar dolar seviyesinde çok büyük yatırımcı geldiğini belirterek “Ülkeye olan ilgi hiçbir şekilde düşmedi, azalmadı, eksilmedi” dedi. Kurum, iş dünyasının konut ve inşaat finansmanı için banka isteğinin sektör açısından bir çözüm olup olmayacağına ilişkin değerlendirmesinde de “Böyle bir ihtiyaç olduğu kesin. Şu anki bankacılık sistemi ile 20 yıl vade yapma şansımız yok. Buna ilişkin devletimizin bir çalışması da var” diye konuştu.

EMEKLİLİK FONU ŞART

Sadece emlak bankasının hayata geçmesi değil, emeklilik fonu gibi konut fonlarının kurulması gerektiğine dikkati çeken Kurum “Buralara yatırım yapılıp belki buradaki kazançtan vergi alınmamalıdır. KDV ile ilgili düzenleme konuşuluyor. Devletimiz de günün şartlarına göre hareket ediyor” ifadelerini kullandı. Kurum, şunları kaydetti: Yurt dışına baktığınızda emeklilik fonu gibi bir fon var ve insanlar burada paralarını biriktiriyor. 5 yıl sonra devlet size bu fondan kredi verebiliyor. Mortgage kredileri menkul kıymetleştirilebilir. Varlık Fonu kurulma çalışması var, bununla birlikte düşük faizli krediler verilebilir. Belki yine konut sertifikası, kira sertifikası gibi alternatif araçlar da yapılabilir. Bunlar üzerinde çalışmak lazım.

700 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Cihan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuz Pala da yeni projenin yaklaşık 700 milyon TL’lik yatırım değerine sahip olduğunu belirtti. Projenin, yeni havalimanına ulaşımı kolaylaştırması dolayısıyla havaalanı personelinden de ilgi gördüğünü aktaran Pala, hedef kitlenin ise daha çok yatırımcı kesimden oluştuğunu kaydetti. Pala “Peşin alımlarda yüzde 5 indirim yapıyoruz. Avrupark Hayat projesinin 36 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor” dedi. Bin 95 konut ve 81 ticari üniteden oluşan projede daire fiyatları 220 bin liradan başlıyor. 12 konut bloğunun bulunduğu projede, büyüklükleri 63 ila 174 metrekare arasında değişen 21 daire tipi yer alıyor.