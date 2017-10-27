Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’da faaliyet gösteren kardan mili üreticisi Tirsan, Rusya’nın ardından Avrupa’da da üretim tesisi kurmak üzere çalışma başlattı. Tiryakiler Grubu’na bağlı Tirsan firması, arkadan itişli araçlarda vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyele ileten ve şaft olarak da bilinen kardan milinde önde gelen markalar için hâlen Manisa OSB’deki 2 fabrikada üretim yapıyor. Tiryakiler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Manisa’daki üçüncü tesisi de gelecek yıl devreye alacaklarını, hemen ardından Avrupa’da da üretim için tesis kuracaklarını söyledi. Tiryaki, Avrupa’da otomotiv sektöründeki hareketliliğe bağlı olarak Türkiye’deki yan sanayi firmalarının kapasite, yatırım ve istihdam rakamlarını artırmaya devam ettiğini ifade etti. Tiryaki, 2012 yılında Tataristan’da üretime başlayan Tirsan Rusya’nın bu pazardaki payını hızla artırdığını, son olarak İzmir’de düzenlenen Türk-Rus İş Forumu’nda Rus kamyon üreticisi Kamaz ile ortaklık yapmak üzere iyi niyet anlaşması imzaladıklarını belirtti. Avrupa’daki yatırımın Rusya’da olduğu gibi kendilerine önemli açılım sağlayacağını kaydeden Tiryaki “Müşterilerimizden gelen talep üzerine İtalya’nın kuzeyinde, Almanya veya Polonya’da bir üretim tesisi oluşturmayı planlıyoruz. Yer için karar verme aşamasındayız. İnşallah 2018’in ikinci yarısında devreye alacağız” diye konuştu.