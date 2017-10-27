Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telekom sektörünün veri ve dijital servislerle büyüyeceği öngörüsü ve bu çerçevede yapılan yatırımlar, Turkcell’i, hedeflerine beklenenden 1 yıl önce taşıdı. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında yüzde 25,7 büyümeyle 4,6 milyar lira gelir açıklayan Turkcell, toplam gelirde telekomünikasyon sektörünün lideri oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2015 yılında sektör liderliği için 2018 sonunu işaret ettiklerini ifade ederek “Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 2017 yılı bitmeden bu hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Turkcell’in, artık kendini “dijital operatör” olarak tanımladığına dikkat çeken Terzioğlu, son 3 aylık dönemde şirketin bu alanda attığı önemli adımları da şöyle özetledi: Müşterilerimizin her türlü iletişim ihtiyacını dijital servisler ve mobil internetle karşılayabildiğimiz ve tamamen mobil veri üzerine inşa ettiğimiz Lifecell markamızı Türkiye’de kullanıma sunduk. Güvenli ve kolay üye girişi ve güvenli ödeme seçenekleriyle donattığımız e-ticaret platformumuzu hayata geçirdik; Türkiye’de e-ticaret pazarının gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerimizin arasına aldık. Son olarak Türkiye’nin yerli arama motoru Yaani’yi de tüm internet kullanıcılarının beğenisine sunduk; Türkiye’nin kendi verisini işleyebilen ve değere dönüştürebilen ülkeler arasında yer alması için önemli bir adım attık.