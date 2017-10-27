Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deniz Factoring hayatı kolaylaştıran ürünlerine bir yenisini ekleyerek sektöründe ilk niteliğinde bir çalışmayı hayata geçirdi. Kurum hizmete aldığı, cepten ve tabletten erişim imkânı sunan “Deniz’e Çek Gönder” uygulaması ile faktoring işlemlerini dijital platform üzerinden çok daha hızlı hâle getiriyor. Uygulama ile çekin vadesini beklemeden, finansmana erişim rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulamayı indirerek başvuruda bulunmak için; işleme ait çekin karekodu uygulamaya okutulabiliyor ya da fotoğrafı uygulamaya yüklenerek form doldurulabiliyor. Başvuru sonucu ise kısa sürede belli oluyor. “Deniz’e Çek Gönder” ile aynı zamanda en yakın DenizBank şubeleri görüntülenirken, adres tarifi alınabiliyor ve kolayca finansmana ulaşılabiliyor.

İHTİYAÇLARA ANINDA CEVAP

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Factoring Genel Müdürü Alpertunga Emecan, müşterilerin ihtiyaçlarını yakından takip ederek, yenilikçi uygulamalarla sektörde ilkleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Emecan “Bizim bir idealimiz var; kurumumuzu var eden müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini her gün biraz daha yukarı taşımak. Bu anlayışla, dijitalin sunduğu imkanları müşterilerimizle buluşturarak, faktoring işlemlerini rahatça, güvenle yapabilmelerini arzu ediyoruz” dedi. Hizmete aldıkları “Deniz’e Çek Gönder” uygulaması ile kullanıcıların, artık vade beklemeksizin, zaman ve mekandan bağımsız olarak çekleriyle ilgili işlemlerini hızlıca yapabileceklerine dikkati çeken Emecan “Tüketicilerimiz DenizBank şubelerinden finansmana erişebiliyorlar. Bu yöndeki yenilikçi çalışmalarımız artarak sürecek” diye konuştu.