Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DOLAR kaç lira, 27 Ekim dolar euro fiyatları, dolar euro ne kadar... Dolar euro son dakika haberleri bu sitede. Dolarda dün akşam saatlerinde yaşanan yükselişin ardından bu sabah ilk işlemler 3.82 TL seviyesinden geçti. Euro da Cuma sabah 07.10 itibariyle 4.45 TL seviyelerinde bulunuyor. Ancak akşam saatlerine doğru dolarda bir hareket yaşanırken, önce 3.80 TL, arkasından da 3.83 TL seviyesine kadar çıktı. Doların global piyasalarda da değer kazandığı görüldü. Bu sabah ise dolar dünkü yüksek seviyelerini koruyor. Dolar kuru ilk işlemlerin ardından saat 07.10 itibariyle 3.8208 seviyesinde bulunurken, euro da 4.4485 TL seviyelerinde.

Analistler dolarda global olarak da güçlü bir seyir olduğunu, bunun en önemli nedeninin ise Fed başkanlığına yönelik seçim süreci olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca ABD'de Temsilciler Meclisi'nin vergi reformlarına ilişkin bütçe tasarısını onaylaması da yaşanan yükselişte etkili oldu.

ABD'DE BORSALAR YÜKSELDİ

New York Borsasında hisse senetleri Perşembe günü hafif yukarıda kapandı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 71.40 puan (yüzde 0.31) artışla 23,400.86 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) de 3.25 puan (yüzde 0.13) yükselişle 2,560.40 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7.12 puan (yüzde 0.11) değer kaybıyla 6,556,77 puana geriledi.

PİYASA TURU: Dolar 1 haftada 16 kuruş yükseldi

08:35 TL'de günün ilk işlemleri

Geçtiğimiz haftayı 3,6713'ten tamamlayan Dolar/TL 3,8351'e kadar yükseldi. Bir haftada yükseliş yaklaşık 16 kuruşa kadar ulaştı.

Bu sabah ise kur 3,8197'de, dünkü son işleme göre yatay.

Euro/TL 3,4470

Sterlin/TL 5,0150

Sterlin kurunda tarihi rekor dün 5,0572'de oluştu.