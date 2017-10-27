Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınai Mülki̇yet Kanunu'nun Uygulanmasına Dai̇r Yönetmeli̇k'te yapılan değişiklikle süreler, bildirimler, ücretler ve işlem formlarına ilişkin başvurular, artık e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.Türk Patent ve Marka Kurumunun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Sınai Mülkiyet Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiğikliğe göre, çevrimiçi yolla gerçekleştirilen başvuru veya diğer talepler, "E-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında kimlik doğrulama işlemiyle e-devlet kapısı üzerinden de yapılabilecek. Böylece başvuru sahiplerinin süreler, bildirimler, ücretler ve işlem formlarına ilişkin müracaatlarına alternatif seçenek sağlandı.Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütecek.