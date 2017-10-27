Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Banka, tek ortak olarak veya diğer ortaklarla birlikte bir aracı kurum kurulmasına karar verdi. Kurulacak bu aracı kurum için 15 milyon TL'yi aşmamak üzere sermaye ödenecek veya taahhüt edilecek.

Aracı kurumun isminin ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

Albaraka Türk, "Şirketin ismi, iştirak edecek ortaklar ve iştirak oranlarının belirlenmesi, lisans devir alınması da dahil olmak üzere kuruluşa ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir." dedi.