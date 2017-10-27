Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017'nin başında yüzde 13'e ulaştıktan sonra istihdam teşviklerinin etkisiyle yüzde 10,17'ye kadar gerileyen ancak Temmuz verisinde yönünü yeniden yukarı çevirererek yüzde 10,70'e çıkan işsizlik oranını yeniden çift hanenin altına indirmeye yönelik çabalar sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, yeni teşviklerin uygulamaya gireceğini duyurdu. Sarıeroğlu, "İstihdam seferberliğinde yeni teşvik uygulamalarını devreye sokacağız" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatının ve sosyal hakların iyileştirilmesi amacıyla sürekli teşvik, destek, prim, indirim uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamaların duyurularını toplumun her kesimine doğru kanallardan ulaştırmaya gayret etmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, kurumumuzu cezalandırıcı değil rehberlik edici özelliğini ön plana çıkarmamız birinci önceliğimiz olmalı ve buna yönelik çalışmalarımızı artırmalıyız. Teşvik uygulamalarımızı nasıl basitleştirebiliriz bunu çalışacağız. İş gücüne katılım oranlarımız ciddi oranda yükselme eğiliminde. İstihdam oranlarını daha fazla artırmamız gerekiyor ki işsizlikte düşüşe gidelim. Teşvik uygulamalarımızın daha etkin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bunun için il müdürlüklerimizin bilgilendirme faaliyetlerini artırmasını istiyoruz."