Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konutlara ilk kez elektrik bağlanırken yaptırılması zorunlu olan deprem sigortası, süresi dolduğunda yenilenmezse elektrik kesilecek.

Tüketiciye 3 kez üst üste yenileme yapması hatırlatılacak, yapılmazsa poliçeler otomatik olarak yenilenecek ve primler elektrik faturasına yansıyacak, aylık taksitlerle ödenecek. Böylece deprem sigortası primi ödenmezse elektrik faturası da ödenmemiş olacak ve elektrik sayacı mühürlenecek.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Zorunlu deprem sigortalılık oranını yüzde 100’e çıkarmak hedefiyle düzenli abonelikleri olan tüm ev ve binalara sigorta yaptırma çağrısında bulunacağız. Mevcut poliçesini yenilemeyenleri de uyaracağız. Yaptığımız uyarıya cevap vermeyenler, otomatik sigortalanacak ve prim tahsilatının yapılması için mekanizma tesis edilecek” dedi.

Mevcut durumda, yeni elektrik ve su abonelikleri ile tüm tapu işlemlerinde ve bankalardan kredi ile konut alımında Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) deprem sigortası zorunlu tutuluyor.

Ancak vatandaşlar daha sonradan bu poliçeleri yenilemiyor.

Şimşek'in verdiği bilgilere göre 2000-2017 döneminde düzenli ve sürekli zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranı yüzde 2 düzeyinde.