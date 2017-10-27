Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pek çok marka ve firmanın indirim yaptığı, müşterilerin indirimlerden faydalanabilmek için mağazalarda izdiham yaşattığı, internet sitelerinin kitlendiği gün olan Black Friday’e geri sayım başladı. Bu yıl 24 Kasım’a denk gelen 'Black Friday' Türkiye'de de 'Kara Cuma' adıyla son zamanlarda özellikle e-ticaret segmentini hareketlendiren kampanyalara vesile oluyor.

'Black Friday', ABD’de her yıl Kasım ayında ailelerin alışverişe çıktığı bir gelenek. Teknolojik ürünlerde büyük kampanyalar yapıldığı için Siber Pazartesi (Cyber Monday) olarak da biliniyor. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler indirimlerde birbirileriyle yarışıyor.

İnsanlar tarafından yoğun ilgi gören Black Friday, giyimden teknolojiye birçok alanda yüksek indirim imkanı sunuyor. Yüksek fiyatlarından dolayı insanlar satın alamadıkları ürünleri Black Friday indirimleri ile satın almaya çalışıyor.

Alışverişin bu kadar çok olmasının ekonomiye katkıları kaçınılmaz. Hatta artan talebi karşılamak için büyük firmalar ve kargo şirketleri bu dönemde fazladan işçi alıyorlar.

TÜRKİYE'DE 'KARA CUMA'

Black Friday çılgınlığı her ne kadar yurt dışında olduğu kadar hareketli geçmese de Türkiye'de de ünlü markalar ve siteler çok özel indirimleriyle bu hareketli günlerdeki kampanyalarını her geçen yıl artırıyor. Türkiye'deki birçok tüketici artık markaların e-ticaret siteleri sayesinde ABD'ye gitmeden de indirimli alışveriş yapabiliyor.

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, Black Friday etkinliklerinin Türkiye’de son birkaç yılda popüler olmaya başladığını, Türkiye’ye global markalar gelmeye başladıkça, bu kültürün oluştuğunu belirtti.

Ayaydın, bu yıl Black Friday etkinlikleri kapsamında günlük cirolarını 50'ye katlamayı öngördüklerini belirtti. Ayaydın, "Hem markamız hem ortaklaşa kurduğumuz 1v1y.com sitesi bu sene özellikle Black Friday için ciddi bir hazırlık içerisinde. Stoklar hazırlanıyor. Çok büyük fırsat bizim için. Günlük ciromuz 1 milyon TL ise, Black Friday’de 50 milyon TL gibi rakamlar bekliyoruz. Beklediğimizden çok verim aldık. Stoklarımızı kısa sürede tükettik, her geçen sene rakamlarda artış kat kat olacak." ifadelerini kullandı.

Lidyana.com CEO'su Cihan Seyithanoğlu ise Black Friday ile ilgili tanıtımların marka bazında ilerletildiğini, markaların kendi kurguladıkları kampanyaları uyguladıklarını ancak toplu hareketlerin kısıtlı kaldığını belirtti.

Seyithanoğlu, "Geçen sene marka katılımlarındaki artışın da etkisi ile Black Friday'in geri dönüşü Lidyana açısından çok olumluydu. Ek olarak, sektörümüzde toplu ve ortak hareketler eksik, konsolide bir hareket tarzı benimsenmesi ve müşterilerin de bu ve benzeri aksiyonlarla uzun vadede eğitilmesi şart. Genelde bu tarz aksiyonlar indirim algısıyla oluyor olsa da işin içine “eğlence” gibi değişik dinamiklerin katılması ve müşteri iştahının indirim harici farklı mekanizmalarla güdüleniyor olması gerektiği kanaatindeyim” değerlendirmesini yaptı.

NEDEN 'KARA CUMA'?

Peki ekonomik açıdan her geçen yıl daha da etkili olan, perakendecilerin yüzünü güldüren bugün neden 'Kara Cuma' olarak adlandırılıyor. Bu konuda iki yorum var. Kara Cuma’da mağazalar kapılarını saat 04:00 ve 05:00 arasında açıyor. Gün henüz aydınlanmadığı için bugüne 'Kara Cuma' isminin verilmiş olabileceği belirtiliyor. İkinci yorum ise; Kara Cuma günü mağazalar tamamen boşaltılıyor, insanlar birbirini eziyor hatta hayatını kaybedenler bile olabiliyor. Bu da günü karartan bir sebep olarak değerlendiriliyor.

RAKAMLARLA BLACK FRIDAY

Geçen yıl ABD’de Black Friday online cirosu yaklaşık 1,97 milyar dolara çıktı, 2015 yılında ise online satış gelirleri 1,66 milyar dolar seviyesindeydi. Satış gelirlerine dönemsel olarak bakıldığında 2008 yılından bu yana cirolarda sürekli artış gözleniyor. 2016 yılında 99,1 milyon kişi mağazalardan, 108,5 milyon kişi ise internet sitelerinden alışveriş yaptı. Başka bir deyişle online alışveriş siteleri Black Friday'in kazananı durumda gözüküyor.