Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafik sigortası primleri 2018'de zamlanacak. İyi sürücülerin ise daha fazla ödüllendirilmesi değerlendiriliyor. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. Şerif Çakırsoy, "Trafik sigortası prim fiyatlarında 2018 yılı için mutlaka bir güncelleme olacaktır" dedi.

Çakırsoy, Marmara Üniversitesi'nde gerçekleşen konferansta kendisine yöneltilen "2018 yılı için trafik sigortasında prim fiyatlarında bir değişim ya da artış öngörülüyor mu?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Mutlaka olacaktır çünkü Türkiye'de biliyorsunuz dinamik bir piyasa var. Artan birtakım maliyetler var. Bunları biz senaryolar, alternatifler şeklinde sayın müsteşarımıza sayın bakanımıza arz edeceğiz. Onların takdirlerine sunacağız. Mutlaka bir güncelleme olacaktır. Hepimiz toplumun içinde yaşıyoruz, belli maliyetler artıyor, bunlara bakılacak. Ama benim bu aşamada bir rakam zikretmem, şu oran olacaktır demem doğru olmaz ama mutlaka bir güncelleme olacaktır."

İYİ SÜRÜCÜYE DAHA FAZLA İNDİRİM

Çakırsoy, iyi sürücü kötü sürücü ayrımının ise daha fazla belirginleşebileceğini ifade etti.

Çakırsoy, "7 basamak olan sürücü skalasının belki 17 basamak olmasını, iyi sürücünün daha çok ödüllendirilmesini, ama maalesef trafik canavarı dediğimiz sürücülerin de belki daha çok prim anlamında cezalandırılmasını konuşacağız. Bu sistem kendini sürekli güncellemek zorunda olan bir sistemdir" dedi.