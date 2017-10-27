Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki yukarı doğru seyir devam ediyor. Dün 156,8 seviyelerini gören ve rekor krıan altın fiyatları 156 lira bandının üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, cumhuriyet altını ise 1,035 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 156,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 155,7 liradan tamamladı.



Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve yüzde 0,35 değer kazancıyla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 azalışla 1.265,6 dolardan işlem görüyor.



Doların küresel piyasalarda değerlenmesinin etkisiyle altının ons fiyatında gerilemelerin görüldüğünü kaydeden uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.265 doların destek, 1.275 doların ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Altının gram fiyatının ise dolar kurundan aldığı destekle tarihi zirvesini gördüğünü aktaran uzmanlar, 152,9 liranın destek, 157,0 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti.