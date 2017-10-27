Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018'de tüm emekliler 2 kez zam alacak. Memur emeklilerinin zammı geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre, maaşlarda Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da ise yüzde 3.5 zam yapılacak. Ayrıca oluşursa enflasyon farkı da verilecek.

FARK NASIL ALINACAK?

Eğer 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım yüzde 4'lük Ocak zammına eklenecek. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yükselecek. Eğer 2018'in ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, bu da Temmuz'da maaşlara yansıtılacak. Böylece yüzde 3.5'lik Temmuz zammı da artmış olacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 871 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 4'lük Ocak zammıyla bu maaş bin 945 lira 84 kuruşa çıkacak. Temmuz'daki yüzde 3.5'lik zamla da bu maaş 2 bin 13 lira 94 kuruşa ulaşacak. Böylece 2018'de en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin lirayı aşmış olacak. 2018'de en düşük maaştaki artış 142 lirayı bulacak. Enflasyon farkı oluşursa artış daha da yüksek olacak. En yüksek memur emeklisi aylığı da 11 bin 494 lira seviyesinde. Bu maaş Ocak'ta yüzde 4 zamla 11 bin 953'e, Temmuz'da yüzde 3.5 artışla 12 bin 372 liraya yükselecek. Böylece bu maaştaki toplam artış 878 lirayı bulacak.

SSK VE BAĞ-KUR'LU DA 2 ZAM ALACAK

YAKLAŞIK 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisine de 2018'de 2 zam birden var. 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon Ocak zammını, 2018'in ilk 6 aylık dönemindeki TÜFE de Temmuz zammını gösterecek. Orta Vadeli Program'daki yüzde 9.5 olan 2017 yılı enflasyon öngörüsüne göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.4 olacak. Kesin oran 3 Ocak'ta belli olup, aynı ay maaşlara yansıtılacak.

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