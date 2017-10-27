Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UBS ve PwC'nin Billionaires Insights raporuna göre, milyarderlerin dünyadaki serveti yüzde 17 artarak 2016'da 6 trilyon dolara yükseldi. Raporda bu artışın sebebinin, kendi kaynakları ile girişimci olanlar ve Asya'daki hızlı servet oluşturmanın yol açtığı belirtiliyor.

İlk kez Asya'daki milyarderler ABD'dekilere oranla daha fazla: Asya'daki 637 milyarder sayısı ile 563 milyarder sayısına sahip ABD’yi bu sene geçti. Bu demek oluyor ki 2016 yılında Asya’da her iki günde bir yeni milyarder ortaya çıkıyor.

ABD'li milyarderlerin ortalama serveti hala daha büyük olmasına rağmen, Asyalı milyarderlerin 3-4 yıl içinde geçmesi bekleniyor. Rapora göre milyarderler kulübüne katılan her 4 kişiden 3'ü Çin ya da Hindistan'dan.

GİRİŞİMCİLER ASYA’YA YÖNELİYOR

1995 yılında milyonerlerin yüzde 45'i girişimci iken, şimdi ise bu oran yüzde 80'e yükseldi. UBS Americas'daki özel servet yönetimi başkanı John Mathews, ABD'deki milyarderlerin hemen hemen tüm servetinin "girişimci" kaynaklı olduğunu söyledi. Matthews, "Girişimci yaşıyor ve iyi" ve ABD hala "inovasyon merkezi" dedi.

Ancak ABD'de hayatlarını başlatan teknoloji şirketleri ve ürünleri, "uygulama ve topluma uyum" için Asya’ya doğru şirketlerin taşındıklarını da belirtti.

TEKNOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME SAĞLIYOR

Servet oluşturmada öne çıkan sektörler: Materyal, sanayi, finans ve teknoloji oluştururken, teknoloji endüstrisindeki canlanmanın yapısal olduğunu ve gelecekte sürdürülebilir büyüme oluşturacağı raporda belirtildi.

Milyarder olanların çoğunun hala 50 yaşın üzerindeki kişiler olmasına rağmen, teknoloji endüstrisi en genç milyarderleri oluşturan bir sektör olarak öne çıkıyor.

MİLYARDERLER, İNGİLTERE’NİN ÇALIŞAN NÜFUSU KADAR KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Şirketleri kendinin veya kısmen kendi şirketleri olan milyarderler, dünya çapında en az 27,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve bu sayı İngiltere'nin çalışan nüfusuyla kabaca aynı. Ayrıca, 2016 yılında ortaya çıkan yeni milyarderler en az 2.8 milyon kişiye istihdam sağladı.

SANAT VE SPOR STATÜ SEMBOLLERİ

Sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleriyle öne çıkmaya milyarderler statü sembolü olarak sanat ve sporu görüyor.