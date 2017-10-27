Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter'ın bu yılın 3. çeyreğindeki aylık ortalama aktif kullanıcı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2.8 artarak 330 milyona ulaştı. Ancak geliri yüzde 4 düşüşle 590 milyon dolara indi. Amazon'un ise üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışla 43,7 milyar dolara yükseldi.

Beklentilerden daha iyi gelen bilanço rakamları ile yüzde 7'lik bir yükseliş yaşayan Amazon hisseleri, kurucusu Jeff Bezos'un servetinin önemli ölçüde artmasını sağladı. Bezos'un serveti 83.5 milyar dolara çıktı ve bill gates ile aradaki fark 4.5 milyar dolar indi.