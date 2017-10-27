Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce yürütülen projeyle 221 kilometre uzunluğundaki Mardin- Ceylanpınar sulama ana kanalı hazır hale getirilirken, Derik İlçesi'nde yapımı devam eden depolama istasyonunun da sona gelindiği çalışmalarda, depolama istasyonu ve ana kanallara deneme amaçlı su bırakılmaya başlandı.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, çalışmalarına 1997 yılında başlayan Mardin-Ceylanpınar sulama ana kanalı çalışmaları sona yaklaştığını açıkladı. 400 bin kişiye istihdam, yöreni çiftsine yıllık 500 milyon lira gelir sağlayacak projenin inşa edilen depolama istasyonununda sulama kanallarına deneme amaçlı su bırakıldığını duyuran Ak Parti Çankırı, bölge halkı ve çiftçilerin 2 milyon 167 bin 930 dekar tarım arazisini suyla buluşturacağını, depolama kanallarına deneme amaçlı su bırakıldığını ve tali kanalların da tamamlanmasıyla asıl sulamaya geçilebileceğini söyledi.

BÖLGE ÇİFTÇİLERİMİZİN GÖZÜ AYDIN OLSUN

Projenin bu yıl içinde tamamlanacağını daha önce duyurduğunu, verdiği sözün kimi çevrelerce çarptırılarak farklı yorumlandığını hatırlatan Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bir siyasetçi olarak yıl içerisinde kanallar tamamlanacak ve bu kanallardan su bırakılacak dediğimizde, farklı çevrelerden farklı yaklaşımlarda bulunulmuştu. Bugün verdiğimiz sözün yerine geldiğini ve sulama kanallarının deneme amacıyla suyla buluştuğunu görüyor olmanın haklı gurur ve onurunu yaşıyorum. Mardin ve Kızıltepe ovasını suyla buluşmasını dört gözle bekleyen bölge çiftçilerimizin gözü Aydın olsun, Allah bereketli mevsim ve bol kazanç nasip etsin. Suyun planlandığı sürede kanallarla buluşmasında emeği geçen sık sık verdiğimiz sözün yerine gelmesi için sık sık kendilerini rahatsız ettiğimiz DSİ GAP Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve sulama kanalından sorumlu Şube Müdürü Halil Uslu'nun gösterdikleri gayret, verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İŞSİZLİK SORUNUNA BÜYÜK ÖLÇÜDE KATKI SAĞLAYACAK

Ak Partili Çankırı, hacimsel büyüklük olarak saniyede 200 metreküp su geleceğini, bunun Türkiye'deki ırmakların yıllık ortalama debisinden daha fazla olduğunu belirterek, 187 milyon 408 bin liraya mal olan sulama deposu için yıl içerisinde Ambarlı Köyü'nde 4 bin 350 dekar arazi kullanıldığını, toplamda kamulaştırma bedelinin 242 milyon 536 bin lira olduğunu söyledi. Bugüne kadar 95 milyon lira ödeme yapıldığının ifade eden Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, şunları söyledi:

"Devletimiz, söz konusu projenin bölge çiftçisi açısından ne derece nemli olduğunun farkındaydı. Çiftçimizin daha rahat şartlarda üretim yapabilmesi için gereken hiçbir masraftan kaçınmadı. Bizden önce Meclis çatısı altında görev yapan milletvekili arkadaşlarımız gibi bizler de göreve geldiğimiz ilk günden bu hizmetin üreticilerimiz açısından hayati bir öneme haiz olduğunun idrarıyla projeyi ve projenin uygulayıcısı olan bakanlıklar ile bürokratlarımızı adeta yakın markaja aldık. Çok şükür bugün kanallardan su akıtılmaya başladığına gözlerimiz şahit oldu. Projenin önemini bilen bir milletvekili için bundan daha büyük mutluluk olamazdı. Kanallardan akmaya başlayan bu su, çiftçilerimizin girdi masraflarını azaltacak, işsizlik sorunun ortadan kalkmasına önemli katkılar sağlayacak. Tarım üretiminde ürün çeşitliliği ve verimde artışı beraberinde getirecek. Bölgemize tabiri caizse Türkiye'nin en büyük nehri akmış olacak. Fırat'ın suyu artık Mardin ovasında. Kadim Mezopotamya ve Mardin ovası Fırat'ın coşkun akan suyu ile yeniden coşacak. Proje ile ihya ve inşa uygulamalarında da terör sorunun çözümünde de önemli mesafeler alınacağına inanıyoruz. İnşallah hep birlikte el ele vererek bu bereketli toprakları yeniden eski güzel günlerine kavuşturacağız. Bir milletvekili olarak, yaşadığım heyecan ve mutluluğu kelimelerle ifade etmekte zorlanıyorum. Rabbim; hepimize hayırlı uğurlu etsin inşallah."