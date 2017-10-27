Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde kasırgalara rağmen yüzde 3 büyüyerek beklentileri aştı.ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait öncü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) tahminlerini açıkladı.GSYH’nın üçüncü çeyrekte yüzde 3 arttığı belirtilen açıklamada, büyümeyi tüketici harcamaları, stok yatırımları, kamu harcamaları ve net ihracatın desteklediği bildirildi.Ülke ekonomisinin Harvey ve Irma kasırgalarına rağmen yüzde 3 büyümesi piyasaları şaşırttı. İkinci çeyrekte yüzde 3,1’e ulaşan GSYH artışına ilişkin üçüncü çeyrek beklentisi 2,6 seviyesindeydi.Verilere ilişkin rapora göre, Amerikan ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan kişisel tüketim harcamaları (PCE) da üçüncü çeyrekte yüzde 2,4 ile beklentinin üzerinde arttı.Söz konusu verinin yüzde 2,1 artması bekleniyordu.Raporda, ayrıca GSYH fiyat endeksinin yüzde 2,2 ve çekirdek PCE endeksinin üçüncü çeyrekte yüzde 1,3 arttığı bildirildi. Endekslere ilişkin piyasa beklentisi sırasıyla yüzde 1,7 ve 1,3 yönündeydi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Veriler öncesinde 1,1608 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1,1583'e gerilemesine karşın şu sıralar 1,1599’da tutunmaya çalışıyor. Verileri takiben 1,8286’dan 3,83’ün üzerine çıkan Dolar/TL ise 3,8293 seviyelerinden işlem görüyor.Diğer taraftan, altının ons fiyatı dalgalanmalara rağmen 1,266 dolarda denge buldu. 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,45’ten 2,46’ya çıktı.Veri öncesi 58,93 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı verilerin ardından 59,12'ye yükselirken, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolünün varili 52,52 dolardan alıcı buluyor.