Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S&P'den yapılan açıklamada, Almanya'nın kredi notunun "AAA" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "durağan" olduğu belirtildi. Açıklamada, gelecek iki yılda Almanya'nın kamu finansmanı ve güçlü dış bilanço tablosunun potansiyel finansal ve ekonomik şoklara dayanmasının beklendiği belirtilirken, Almanya'nın güçlü kurumsal çerçevesi, istikrarlı siyasi sistemi yüksek refah seviyesi ve çeşitlilik gösteren ekonomisine işaret edildi. Öte yandan, Almanya ekonomisinin beklenenden daha zayıf büyüme kaydetmesi durumunda ülkenin kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulunan açıklamada, ülkenin borçlarının beklenmedik şekilde artması durumunda bunun kredi notu üzerinde baskı uygulayabileceği vurgulandı. S&P, geçen sene yüzde 1,9 büyüme yakalayan Almanya ekonomisinin, bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek sene de yüzde 1,7 oranlarında genişlemesinin öngörüldüğünü bildirdi.

İTALYA

S&P, ayrıca, İtalya'nın kredi notunun yükseltildiğini duyurdu. İtalya'ya dair açıklamada, ülkenin kredi notunun "BBB-" seviyesinden "BBB" seviyesine yükseltildiği ve görünümünün "durağan" olduğu belirtildi. Açıklamada, artış gösteren özel sektör yatırımlarının ve istihdam seviyesinin İtalya'nın ekonomik toparlanmasını desteklediğinin altı çizilirken, ülkenin bankacılık sektöründe risklein azaldığı ifade edildi. Öte yandan, açıklamada, İtalya'nın ekonomik büyüme hızında ani düşüş görülmesi durunda ülkenin kredi notunun yeniden değerlendirilebileceği uyarısında bulunuldu. S&P, geçen sene yüzde 0,9 büyüme yakalayan İtalya ekonomisinin, bu yıl yüzde 1,4 ve gelecek sene de yüzde 1,3 oranlarında genişlemesini öngörüyor.

İNGİLTERE

S&P'den yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ın kredi notunun teyid edilerek "AA" seviyesinde, not görünümünün ise "negatif" seviyede tutulduğu bildirildi. Açıklamada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılış sürecinin (Brexit) ülkenin ekonomik performansı açısından risk oluşturduğu belirtildi. Kredi notu görünümünün negatif seviyede tutulmasının Brexit müzakerelerine ilişkin süreçte yaşanan belirsizlikleri yansıttığı kaydedildi.

FITCH'TEN İNGİLTERE NOTU

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada da ülkenin kredi notunun "AA", not görünümünün ise "negatif" seviyede teyid edildiği belirtildi. Fitch Ratings de S&P ile benzer şekilde Birleşik Krallık'ın AB'den çıkış sürecinin ülkenin ekonomik performansını olumsuz şekilde etkileyebileceğini bildirdi. Ülke ekonomisinin bu yıl sonunda yüzde 1,5 gelecek yıl ise yüzde 1,3 büyüme kaydetmesinin beklendiği ifade edildi. Birleşik Krallık ekonomisinin büyüme hızının 2019 yılında bir miktar artarak yüzde 1,7'ye yükselebileceği belirtildi.