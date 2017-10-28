Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son günlerde dış basında yer alan haberler dolayısıyla dövizde yaşanan gelişmeleri ‘maksatlı’ olarak değerlendirdi. “Ekonomiyle ilgili gelişmeleri pozitif anlamda bir değere, bir sonuca, rakama dönüştüreceğimiz ortamlara denk getirilerek, bunlar yapılıyor” ifadesini kullanan Zeybekci, yıl sonu geldiğinde Türkiye’nin bütün rakamlarının dünyada . Bunun geçici olduğunu hep beraber göreceğiz, inşallah yıl sonu geldiğinde Türkiye’nin rakamları bütün dünyada parmakla gösterilen, imrenilen rakamlar olacaktır.” dedi. Son dönemde bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan haberlerde ABD’nin 6 Türk bankasına 25 milyar dolar civarında ceza kesme hazırlığında olduğu, Alman bankaların da Türkiye’ye yönelik finansmanı kısacağı iddialarını ortaya atanları “hesap bilmemekle” suçlayan Zeybekci, “Bunların ne kadar dizayn edilmiş, tasarlanmış olduğu, Türkiye’ye nasıl ve ne kadar zarar verebileceği, bu haberler bittiği andan itibaren oluşacak dalga boyundan spekülatörlerin ne kadar kazanabileceği bilinen şeyler. Reel hayatta ticarette bunu, ‘Tamahkâr ile sahtekâr birbirini en hızlı bulan ikili olurmuş’ diye söyleriz. Burada sahtekârlar da tamahkârlar da belli” dedi.



EBRD’nin Türkiye’ye yatırımlar için geçen sene 1,3 milyar avro kaynak ayırdığını, bunun tavanının 1,6 milyar avro olduğunu hatırlatan Zeybekci, Türkiye’nin borçlarıyla ilgili problemi olmadığını, önceki gün sadece avronun yüzde 1,5 değer kaybettiğini, Polonya, Romanya, Macaristan gibi ülkelerin para birimlerinin TL’den çok daha fazla değer yitirdiğini, Türkiye’nin bir endişesi bulunmadığını ifade etti. Zeybekci, kurlarla ilgili hareketlenmenin de geçici olduğunun görüleceğini söyledi.

Fiyatlar düşmezse farklı yöntem gelir

Enflasyonla mücadele konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini söyleyen Zeybekci, şunları söyledi: Enflasyonun kökünü kazıyacak mücadele yöntemi arzı artırmak. Gıdada eylül ayı enflasyonu 0,25 aşağı geldi. Diğer alanlarda da üretimi destekleyerek arzı artıracağız. Baktık ki olmuyor, çok daha farklı yöntemlerle müdahale edebiliriz. Etle ilgili mesela. Devlet eliyle piyasayı regüle etmeye karşıyım. Hassasiyetlerin karşılanması şartıyla, özel sektör eliyle piyasaya müdahalenin daha etkin ve olduğunu, olacağını düşünüyoruz.

100 milyarlık yatırımı törenle başlatacağız

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında şu ana kadar 3 milyar liralık yatırımı desteklediklerini, bu sene sonuna kalmadan törenle belgelerini vererek başlatacakları yaklaşık 100 milyar liralık yatırım olduğunu söyleyen Zeybekci “Hatta bu 103-104 milyar liraya da çıkabilir. Gelecek hafta Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bunun en son sunumunu ve tartışmalarını bitirip kamuoyu ile paylaşacağız.” bilgisini verdi. Proje Bazlı Teşvik Sisteminin ‘terzi dikimi’ teşvik olduğunu söyleyen Zeybekci, bu sayede Türkiye’nin 21’inci yüzyılı ‘ıskalamayacağını’ ifade etti. Bedelsiz enerji verdiklerini, kişi başına brüt asgari 20 asgari ücret desteği verebildiklerini, sıfır vergi kararı aldıklarını da ifade etti.