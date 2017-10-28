Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanı sıra jeopolitik risklerin baskısı sürerken, dış basındaki spekülatif açıklamalarla yükselen dolar, dün 3,84 seviyesini gördü. Öğlen saatlerinde 3,81 TL’de dengelenen dolar, ABD büyüme verisinin beklenenin üzerinde gelmesi üzerine yeniden 3,82’nin üzerine çıktı. Gün sonunda 3,79 TL’den kapandı. Avro ise 4,42 TL seviyelerinden işlem gördü. Uzmanlar, “ABD ekonomisi yüzde 2,5 beklenirken yüzde 3 büyüdü. Bu doları güçlendirdi. Uzmanlar, avronun değer kaybının da doları yükselttiğini, önümüzdeki günlerde denge sağlanabileceğini ifade ediyor.