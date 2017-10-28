Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR Aydın

Türkiye’de köyler başta olmak üzere hâlen geleneksel usullerle tarım yapılıyor. Tarım yapan çiftçilerin yüzde 96’sının aile işletmelerinden oluştuğu düşünüldüğünde ise teknolojik dönüşüm kaçınılmaz hâle geliyor. Akıllı Köy ile odağına aile işletmelerini alan Vodafone bu kapsamda 5 yılda 642 bin çiftçinin dijital dönüşümünü gerçekleştirerek ekonomiye 15 milyar liralık katkı sağlamayı hedefliyor. TABİT ortaklığıyla 2015 yılında Aydın’da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy Projesi’nin bu anlamda dünya bir ilk olma özelliği taşıdığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, uygulamanın diğer Vodafone ülkelerine de model oluşturduğu söyledi. Proje için 10 yıl içerisinde 28 milyon lira yatırım yapacaklarını ifade eden Aksoy şunları kaydetti: Vodafone Çiftçi Kulübü programımızdan aldığımız ilham ve edindiğimiz deneyim ile 2 yıl önce Vodafone Akıllı Köy’ün temelini attık. Akıllı köyde uygulanan akıllı model ile bitkisel üretim maliyetlerinde yüzde 22, hayvansal üretim maliyetlerinde yüzde 20 tasarruf sağlanırken, verimliliği ortalama yüzde 10 artırmak mümkün olacak. Ayrıca tarımsal sulamada en az yüzde 20 tasarruf elde edilecek. Hesaplamalarımıza göre, 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşarak maliyetten 7,9 milyar lira tasarruf, verimlilikte de 6,8 milyar lira artış sağlayabiliriz. Bu da 15 milyar liralık bir ekonomik değer demek.

YÜZDE 60’INDA AKILLI TELEFON VAR

Türkiye’de tarımın önemine dikkati çeken Aksoy, tarımda dijitalleşmenin her kesime ulaşması için çalıştıklarını söyledi. Vodafone Çiftçi Kulübü ile 1 milyon üyeye ulaştıklarını dile getiren Aksoy, çiftçilere iki tane de müjde verdi. Aksoy “Ocak 2018 yılından itibaren akıllı sulama sistemlerimizi çiftçilerin hizmetine sunacağız. Sensörler hava ve topraktaki nem miktarını ölçerek ne zaman sulama yapılması gerektiğine karar verecek. Çiftçiler telefonları üzerinden tarlaya gitmeden sulama yapabilecekler. Ayrıca çiftçilerimizin iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için akıllı telefon ve data paketi vereceğiz. Şu an çiftçilerimizde yüzde 60 akıllı telefon penetrasyonuna geldik. Aylık ortalama internet kullanımını ise 2,4 GB seviyesine ulaştı. Bunu daha da artırmak istiyoruz” dedi.

TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın ise geçen yıl duyurusu yapılan “dünyanın ilk akıllı köyü” hayallerinin bugün gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “İnanıyoruz ki Vodafone Akıllı Köy tarımda âdeta rönesans etkisini başlatan ilk adım olarak tarihteki yerini alacak” ifadelerini kullandı.





Hayvanların nerede otlayacağına akıllı kapılar karar veriyor

l Toplam 298 dönüm alana yayılan Vodafone Akıllı Köy’de çözüm ortaklarıyla birlikte pek çok IoT uygulamasını da hayata geçiriyor.

l Türkiye’nin ilk Akıllı Mera Sisteminin kurulduğu Vodafone Akıllı Köy’de, özel bir tanıma sistemine sahip akıllı kapılarla, meraya gelen hayvanların hangi alanda otlayacağı otomatik olarak belirleniyor.

l Büyükbaş hayvanların ayaklarına takılan ve “pedometre” adı verilen akıllı bilezik ile hayvan hareketleri ölçümlenerek hayvanların sağlığı ve doğum zamanı takip edilebiliyor.

l Bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sıcaklık, nem ve rüzgâr verilerinin ölçüldüğü bir meteoroloji istasyonu da kuruldu.

l Modern sera otomasyonu kapsamında devreye alınan sera sensörleriyle seradaki hava, nem, su ve vitamin durumu takip edilerek gerekli ayarlamalar yapılabiliyor.

l Akıllı uygulamalardan elde edilen veriler, Büyük Veri sistemlerinde depolanacak ve yorumlanacak. Günlük süt üretim miktarından tavuk yumurtalarının ağırlığına, hava durumundan tarla makinelerinin yakıt seviyelerine kadar tüm veriler akıllı cihazların ekranlarından görülebilecek.

25 BİN LİRA GELİR İMKANI

Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte kurulan Kadın Teknoloji Eğitim Merkezi’nde Vodafone Akıllı Köy’deki kadınlara teknolojik okuryazarlığa erişme imkânı sunulurken “Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi” ile kadın çiftçilerin kendi mahsullerini üretip ekonomik anlamda güçlenmesine katkı sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 10 kadın çiftçi kendilerine tahsis edilen eğitim seralarında 30 bin marul üreterek toplam 25 bin TL’ye yakın ek gelir elde etti. Ayrıca Vodafone Akıllı Köy için “Çiftçi Çözüm Ortağı” adıyla bir çiftçi satış kanalı da kuruluyor.