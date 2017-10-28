Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alüminyum üretimi konusunda Türkiye’nin tek entegre tesisi olan Eti Alüminyum, modernizasyon yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte dünyanın teknoloji devleri arasına girdi. 2005 yılında özelleştirilerek Cengiz Holding bünyesine katılmasının ardından kapanmak üzereyken 580 milyon dolar yatırım yapılan Eti Alüminyum’un Ar-Ge departmanında geliştirilen iki ayrı ürün, otomotivden savunma sanayine, konuttan halı üretimine kadar birçok sektörde radikal değişikliklere yol açacak. 1700 kişinin doğrudan istihdam edildiği Seydişehir Eti Alüminyum’da 10 mühendisin 5 yıl üzerinde çalışarak geliştirdiği ATH ve özel alümina adlı iki ürün sayesinde hem yangınlardaki can kaybı en aza inecek, hem de yangınların neden olduğu maddi kayıplar azalacak. Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan Türk sanayinin devi Eti Alüminyum’un bu iki buluşla dünyada ilk 10, Avrupa’da ise ilk 5 firma arasına girdiğini ifade ederek, “Stratejik öneme sahip bu ürünler için 50 milyon dolar yeni yatırım gerçekleştireceğiz. Yeni yatırımlarla birlikte kimya, savunma, uçak ve otomotiv sanayiinde kullanılabilecek yeni ürünler geliştirilerek dünya pazarlarının yolunu açtık ve 75 ülkeye ihracat yapar duruma geldik. ATH ve özel alümina üretiminde Türkiye’nin ihtiyacının iki katını üreterek ithalatın yolunu keseceğiz. Yüzde 50’sini de ihraç edeceğiz” dedi.



YANGINDAN KAÇIŞ SÜRESİNİ UZATTI

ATH’nin ileri ve teknolojik malzemeler sektörünü hedeflediğini anlatan Arkan “Özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısında dünya ekonomisine önemli ölçekte pazar payı ile giren polimer ve kompozit ürünler binalarda kullanıldıkça yangınlar da arttı. 1975 yılında 17 dakika olan yangından kaçış süreci günümüzde 3 dakikaya kadar indi. Eti Alüminyum tarafından geliştirilen ATH, mutfak tezgahlarında, banyo malzemelerinde, cephe kaplamada alüminyum kompozit panellerinde, izolasyon malzemesi olarak yanmaz akustik süngerlerde ve doğalgaz borularının izolasyonunda, dekoratif bina iç mimarisinde, çatı kaplama membranlarında, zemin kaplama ve laminantlarda kullanılacak. Yangın sırasında çıkan ısının emilmesini sağlayarak yangından kaçış süresini uzatmakta, aynı zamanda açığa çıkardığı su buharı ile yangın sırasında açığa çıkan zehirli ve boğucu gazların bastırılmasını sağlamaktadır. Böylece 3 dakikaya inen yangından kaçış süresi de yaklaşık iki kat artarak 6 dakikaya kadar çıkabilecek” diye konuştu.

250 milyon dolar ithalatın önüne geçti

Türkiye’nin direkt iç tüketim ihtiyacı olan yıllık 800 bin ton alüminyumun yaklaşık yüzde 10’u olan 82 bin tonu Seydişehir Eti Alüminyum Entegre Tesislerinde üretiliyor. Böylece 250 milyon dolarlık ithalatın önü kesiliyor.

Türk askerine yanmayan elbise

ATH’nin EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra, askerî elbise, halı, sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı çimento üretiminde, mutfak ve yemek takımlarında, zırhlı askerî araçlarda, kurşun geçirmez camlar gibi sanayinin değişik alanlarında kullanılacağını söyledi. Arkan, “Televizyon ve telefon ekranlarında, ampullerde, fren balatalarında ve güneş enerjisi panellerinde de bu ürün kullanılacak. Ampuller daha dayanıklı olacak, televizyon ekranı yüksek ısıdan zarar görmeyecek” dedi.