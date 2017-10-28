Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Savunma Sanayiinin önemli zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina ve Sanayi AŞ, yurt dışı pazarlara açılma konusunda önemli bir başarıya imza attı. Şirket ile UzAuto firması arasında bin adet Ejder Yalçın 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Özbekistan’da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in Türkiye ziyareti kapsamında imzalanan anlaşma 24 tane araç alımını ve 3. ülkelere satışı da kapsıyor. Ayrıca ileride başka araç modellerinde de üretim söz konusu olabilecek. Öte yandan zırhlı araç ihtiyacını karşılama arayışındaki yaklaşık 10 ülkenin, sınıfında en yüksek koruma seviyesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın ile ilgilendiği belirtiliyor.