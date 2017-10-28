Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Üretim Reform Paketi’nin devreye girmesiyle Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgeleri’ne (EB) ilaç gibi gelecek ‘demir yolu bağlantı hatları’ konusunda çalışmalar hız kazanıyor. Hem üretim reform paketinde konunun yer alması hem de Lojistik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar sonrası OSB ve EB’lere demir yolu iltisak hatları yapılması için çalışmalara başlandı. OSB’ler ve EB’lerin yer alacağı pilot bölgeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası belirlendi. Bakanlığın yaptığı çalışmalarda, konum ve yük kapasitesi açısından Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Konya ve Ankara şehirlerinde; teknik altyapı-yük kapasitesi değerlendirildiğinde ise Gaziantep, Çankırı Yakınkent ve Eskişehir OSB’lerde öncelikli olarak çalışma yapılmasını uygun buldu.

MODELLER SEKTÖRE TANITILACAK

Bakanlık tarafından belirlenen OSB’lerle ilgili olarak yakın bir zaman içerisinde çeşitli odalara, ihracatçılara ve sektör temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması planlanıyor.