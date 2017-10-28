Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yeni dönemde Türkiye’de üretimi artırmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için yapacakları çalışmaların detaylarını gazetemize anlattı. Özellikle küçük işletmelere yoğunlaşacaklarını bildiren Kaan, aynı şekilde tarım ve hayvancılıkla uğraşan aileleri KOBİ düzeyine getireceklerini söyledi. Ülke genelinde bulunan 1 milyon 800 bin civarındaki küçük işletmeye can suyu olacak ‘orta ölçekli sanayi bölgeleri’ projesini devreye aldıklarını belirten Kaan “Bu işletmeler maksimum 150-200 metrekarelerde çalışıyorlar. Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) metrekareler 3 binden başlıyor. Yani siz 200 metrekareden 3 bin metrekareye götüremiyorsunuz. Biz de dedik ki ‘bir orta bölüm lazım bize.’ Yani Amerika bizim modelimiz olamaz. Hollanda, Almanya ve İtalya’yı örnek almamız gerek. Almanya mesela orta ölçekli işletmelerle büyümüştür” dedi.

PİLOT BÖLGE AKSARAY

Geliştirdikleri Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) projesiyle küçük işletmeler için yeni yaşam merkezleri kuracaklarını dile getiren Kaan, buna yönelik ilk adımı Aksaray’da attıklarını açıkladı. Kaan, pilot bölge olarak seçtikleri bu ilde Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) çalışmalara başladığını ifade ederek “Uzun vadeli kredilerle küçük esnafa destek olmalıyız. KOBİ’ler 250 kişiye kadar çalıştırabiliyor. Onlara orta ölçekli iş yerleri yapalım dedik. İçerisinde meslek lisesinden tutun camisine, kreşine kadar hepsi olsun. TOKİ’de yanına konutunu yapsın. Buraları hayat merkezi hâline getirelim. Böyle bir modelle küçük esnafı orta ölçekli işletme yaparız” diye konuştu.

DOLDUR BOŞALTLA OLMUYOR

Savunma, enerji, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için ‘Stratejik alanlarda politikalar başkanlığı’ diye bir birim kurduklarını paylaşan Kaan, ilk olarak kırsal kalkınmayla ilgili sorunları masaya yatırdıklarını aktardı. Kaan “Bir ay önce Aksaray’da Tarım Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldik. Önümüzdeki ayın 10-11’inde Bakan dâhil Gaziantep’te bir daha toplanacağız. Tarım ve hayvancılık konularındaki problemlerin üzerinde itinayla duracağız” şeklinde konuştu. Yem ve hayvancılıkta yıllık 10 milyar dolarlık bir ithalat yapıldığı bilgisini veren Kaan “Biz daha önce ihracatçı bir ülkeydik. Türkiye’de daha iyi bir ekonomi için üretimi artırırsak, istihdamı da iyileştiririz. Aynı şekilde enflasyonu da önleriz. Böyle doldur boşalt yapmayla olmuyor. Köylü Ayşe Teyze’nin ekmeğine mani olmayacağız algısıyla hareket etmek işin ana yanlışı olur. Onları birer KOBİ hâline getirip, yatırımcı statüsü kazandırırsak bu mücadele başarılı olur” ifadelerini kullandı.

FETÖ, DERNEKLER ELİYLE KANCA ATTI

Abdurrahman Kaan, açıklamalarında Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) MÜSİAD’a sızmak için başvurduğu ilginç ayak oyunlarına da yer verdi. Örgütün iş dünyası yapılanması olan TUSKON’un 2005 yılında faaliyetlerine başladığını hatırlatan Kaan “Biz MÜSİAD’ı 1990’da kurduk. Üyelerimizin bir kısmına kanca atmaya başladılar. Daha sonrasında da tabii büyüme imkânı bulamayınca sistem değişikliğine gittiler. Küçük dernekler eliyle ‘MÜSİAD’a bizi de kabul edin’ diye geliyorlardı. Bizden ret cevabını aldılar” dedi. FETÖ mensuplarının girişimleri sonuçsuz kalınca Türkiye genelindeki 175’e yakın STK’yı 7 derneğin çatısı altında toplayarak TUSKON projesini hayata geçirdiğini belirten Kaan “Himmet diye geliştirdikleri potansiyeli de ellerinde tutmak için yaptılar. MÜSİAD’ı bitirmeye yönelik girişimlerde de bulundular. Keskin kuralları olan bir yapı olduğumuz için referans usulüne göre hareket ettik. O yüzden bizi bitiremediler” diye konuştu.

28 ŞUBAT’TA ÜLKEYİ SÖMÜRDÜLER

MÜSİAD Genel Başkanı, generallerin kampanyalarında yeşil sermaye diye hedef aldığı, aslında ülke ekonomisinin hortumladığı 28 Şubat postmodern darbe sürecini de değerlendirdi. Üyelerinin yüzde 60’ını kaybettiklerini ifade eden Kaan “Dünyada bir kriz yoktu, Türkiye’de vardı. Üç tane kriz yaşadık. Tabii bizim Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olarak amacımız, gayemiz belliydi. MÜSİAD olarak faizle beslenen bir kuruluş değiliz. Buna dayalı bir büyüme trendimiz hiç olmadı ancak o dönemde yüzde 60-70 faiz oranları vardı. Ülke ekonomisi üzerinde ‘toplum mühendisliği tiyatrosu çeviren’ o kesim parasını faize yatırdı, ciddi şekilde sömürüldük. MÜSİAD olarak o dönemki açıklamalarımızda da ‘bakın bunlar yüzde 60-70’e varan faiz oranlarıyla daha sonra yurt genelindeki birçok yeri satın alacaklar, Türkiye kaybediyor’ dedik. Ha o dönemler bunlar yaşandı. Biz bunları biliyor muyuz, kesinlikle farkındayız ve mücadelemiz sürecek” şeklinde konuştu.

Gazetemizi ziyaret eden MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan’a plaket takdim etti.

GPAS’A DEV FONLAR GELİYOR

MÜSİAD’ın geliştirdiği ‘İnsani finans’ sisteminin temelleri, 16 - 17 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek “Küresel Katılım Finans Zirvesi”nde (Global Participation Finance Summit - GPAS İSTANBUL) atılacak. Başkan Kaan, GPAS İstanbul’da 75 panel düzenleyeceklerini belirterek “Dünyadaki yaklaşık ilk 100 fonun 52’si geliyor. Teyit verdiler. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılacak bu zirve dünyada ve Türkiye’de ilk olacak” dedi. Zirvede ‘İnsani finans’ modelini anlatacaklarını dile getiren Kaan “Bu konuda halkı, iş dünyasını Diyanet İşleri Bakanlığını da işin içerisine sokacağız. Katılım Bankacılığına diyoruz ki artık murabahadan vazgeçin. Yani onlar biliyorsunuz alıyor parayı gidip İngiltere metal borsasına yatırıyorlar. Türkiye’ye bir faydası yok ki” dedi.