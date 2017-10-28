Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre merkezli banka UBS’in raporuna göre dünya genelindeki dolar milyarderlerinin sayısı 2016 yılında 145 artarak, 1.542 kişiye yükseldi. Türkiye, en fazla dolar milyarderi olan ülkeler sıralamasında 12. sırada. Birincilik şimdilik ABD’de ama Çin ve Hindistan’daki milyarder sayısının dört yılda ABD’yi yakalaması bekleniyor. Bu iki ülkede sırasıyla 67 ve 16 yeni milyarder eklendi. Dünyadaki milyarderlerin toplam serveti de 2016’da yüzde 17 artarak 5,1 trilyon dolardan 6 trilyon dolara yükseldi. Raporda dikkat çeken başka bir istatistik ise dünyanın en zenginlerinin üçte birinden fazlası (yüzde 39’u) 70 yaşının üzerinde. Asyalı milyarderler ise nispeten daha genç.

MİLYARDER SAYISI...

1. ABD 563

2. Çin 318

3. Almanya 117

4. Hindistan 100

5. Rusya 96

6. Hong Kong 69

7. İngiltere 55

8. İtalya 42

9. Fransa 39

10. İsviçre 35

11. Japonya 33

12. Türkiye 29

13. İspanya 25

14. Singapur 21