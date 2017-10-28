Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Ekim altın fiyatları, çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları ile ilgili merak ettikleriniz bu haberde. Düğünlerin vazgeçilmezi, en sağlam yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarına bu haberden ulaşabilirsiniz. Peki çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?



155,23 liradan alınırken, 155,27 liradan satılıyor



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 248,40 liradan alınırken 254,61 liradan satılıyor. Yarım altın da 496,80'den alınırken 509,22 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1029,59 liradan alınıp 1045,15 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 993,37 liradan alınırken 1025,18 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.