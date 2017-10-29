Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 10 yılda 105 milyon 320 bin adet trafik cezası kesilirken sürücüler toplam 18 milyar lira trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Cezalardan dolayı 1 milyon 597 bin sürücü de savcılık veya mülki amire sevk edildi. Ayrıca 7 milyon 845 bin araç trafikten menedildi. 13 milyon 618 bin adet ile 2014 yılı en çok ceza makbuzu kesilen yıl olurken; 2016 yılı, 3 milyar 233 milyon 363 bin lira ile en çok para cezası kesilen yıl olarak gerçekleşti.