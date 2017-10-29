Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye yabancı ilgisi artarak devam ediyor. Bağımsız denetim, danışmanlık, kurumsal finansman ve vergi alanlarında faaliyet gösteren EY’in verilerine göre bu yılın ocak-eylül döneminde 114 birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşirken, işlemlerin toplam hacmi 5,9 milyar dolar oldu. Söz konusu işlemlerin yaklaşık yüzde 70’ine (4,1 milyar dolar) yabancılar imza attı.

En çok işlem değeri enerjide

Birleşme ve satın alma işlem değerlerinin sektörel dağılımına bakıldığında, enerji 2 milyar 192 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Finansal hizmetler 1 milyar 373 milyon dolarla ikinci, ulaştırma 921 milyon dolarla üçüncü, imalat 546 milyon dolarla dördüncü, yiyecek ve içecek 364 milyon dolarla beşinci, perakende 255 milyon dolarla altıncı, madencilik de 205 milyon dolarla yedinci sıraya yerleşti.

9 ayda 2,2 trilyon dolarlık işlem

EY Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, dünyada 2017’nin Ocak-Eylül döneminde 2,2 trilyon dolar işlem hacmi oluşturan yaklaşık 36 bin birleşme ve satın alma gerçekleştiğini belirtti. 2016 yılının aynı döneminde de işlem hacminin ve adedinin benzer seviyelerde olduğunu ifade eden Cantekinler “Bu dönemde enerji, gayrimenkul, imalat, teknoloji ve finansal hizmetler sektörlerinin ön plana çıktığını gözlemlemekteyiz” dedi. Cantekinler, yılın son çeyreğinde perakende, enerji, imalat ve ulaştırma sektörlerinde orta ve büyük boyutlu işlemlerin devam ettiğini ve yıl sonuna kadar birtakım önemli işlemlerin açıklanabileceğini belirtti.

Ekim ayı ihracatını Başbakan Yıldırım açıklayacak

Başbakan Binali Yıldırım ihracatçılarla bir araya geliyor. Yıldırım, TİM’in ev sahipliğinde 1-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Türkiye İhracat Haftası etkinliğin ilk gününde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte ekim ayı ihracat rakamlarını da açıklayacak. Üç gün sürecek Türkiye İhracat Haftası etkinliğinde ihracatın tüm yönleriyle masaya yatırılacağını belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatımızı ilgilendiren her konuyu tek tek inceleyeceğiz” dedi.