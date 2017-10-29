Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra’da gerçekleştirilen dünya finallerinde 200 üye ülkeden pek çok dünya devini geride bırakan AssisTT, “En İyi Çağrı Merkezi”, “En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı” ve “En İyi Teknoloji İnovasyonu” dalında üç ödüle birden layık görüldü. Geçen yılın da Contact Center World Awards’tan birincilikte döndüklerini hatırlatan AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, “En kaliteli çağrı merkezi hizmetini, 365 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde sağlıyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynağı yönetimimizle, hizmet anlayışımızı geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine taşıdık. AssisTT’in artık küresel bir oyuncu olduğunu gösteren bu ödülleri, müşteri hizmetlerinin önemini kavramış, müşterilerimizle empati yapabilen çalışanlarımız sayesinde kazandık” dedi.